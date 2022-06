Η πρώτη ανταλλαγή ενόψει NBA ντραφτ

Νάγκετς και Θάντερ προχώρησαν σε μια συμφέρουσα ανταλλαγή, κυρίως για την ομάδα του Ντένβερ που θέλει περισσότερη χρηματική ευελιξία. Παράλληλα, απέκτησε ακόμα μια επιλογή πρώτου γύρου, παραχωρώντας έναν ρολίστα.

Ο λόγος για τον φόργουορντ, Τζαμάικαλ Γκριν, των 6.4 πόντων και 4.2 ριμπάουντ σε 16 λεπτά ανά αγώνα με ετήσιες απολαβές 8.2 εκ. δολάρια. Εκτός του Αμερικανού άσου, στην Οκλαχόμα καταλήγει και ένα προστατευμένο πικ πρώτου γύρου το 2027, μεγαλώνοντας την… γκάμα του Σαμ Πρέστι που ξεπερνά τις 30 επιλογές στα ντραφτ έως το 2028!

Σε εκείνο που πλησιάζει, οι Θάντερ διατηρούν τα νούμερα 2, 12 και 34, ενώ οι Νάγκετς μετά το Ν.21, απέκτησαν και το Ν.30 από σήμερα. Παραδοσιακά, οι δυο οργανισμοί επενδύουν σε καλούς παίκτες και έχουν διαγράψει σημαντικές πορείες στο πρόσφατο παρελθόν στα playoffs. Ερωτηματικό στο Ντένβερ, πλέον, καθώς έγιναν κομβικές αλλαγές στη διοίκηση.

Την είδηση αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι:

Green is expected to exercise his $8.2M contract for 2022-2023. Deal gives Nuggets flexibility to use a $6.4M tax mid-level exception or an $8.2M trade exception in offseason. Nuggets expect to be a tax-paying team. Thunder have $31M in cap space to absorb Green salary.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 13, 2022