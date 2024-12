Γ. Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να εντυπωσιάσω τον Θανάση, τον αγαπώ μέχρι θανάτου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια πολύ σπουδαία εμφάνιση για την πλούσια καριέρα του η οποία συνοδεύτηκε και με την κατάκτηση ενός σημαντικού τίτλου. Τα στατιστικά δείχνουν, 26 πόντους, 19 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ και όλα αυτά σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Όσα είπε μεταξύ άλλων:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, περήφανος για την πορεία. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να εντυπωσιάσω τον αδελφό μου, με υποστηρίζει από την πρώτη μέρα, όχι μόνο στην καριέρα μου στο μπάσκετ. Σαν αδελφός είναι πάντα εκεί για μένα. Σε όλες τις στιγμές υψηλής πίεσης, σε όλες τις δύσκολες στιγμές, είναι πάντα εκεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Πρέπει να εντυπωσιάσω τον αδελφό μου, τον αγαπώ μέχρι θανάτου», ήταν τα λόγια του Γιάννη για τον αδερφό του, Θανάση.

"He's been supporting me since Day 1. Not just my basketball career…"



The Giannis and Thanasis brotherhood 🫶 pic.twitter.com/PsB0bQ23tP