Aναβάλεται το Πέλικανς-Μπακς λόγω χιονοθύελλας

Ο Γιάννης και η παρέα του θα αντιμετώπιζαν τα ξημερώματα της Πέμπτης τους Πέλικανς, ωστόσο το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία, καθώς η πόλη της Νέας Ορλεάνης ταλαιπωρείται από χιονοθύελλα. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν τα αμερικανικά Μέσα, οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης είναι κλειστοί, την ίδια στιγμή που χαρακτηρίζουν τα καιρικά φαινόμενα ως «σφοδρά».

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς στο Χ, υπάρχει ανησυχία για το αν θα προλάβουν οι Μπακς να επιστρέψουν στην πόλη τους, έτσι ώστε να διεξαχθεί το παιχνίδι της Παρασκευής (24/1) στην έδρα τους κόντρα στους Χιτ.

Η ομάδα του Ρίβερς βρίσκεται στην 4η θέση της Ανατολικής περιφέρειας με 24-17, ενώ οι Πέλικανς, που παραπαίουν από την αρχή της σεζόν λόγω των πολλών τραυματισμών, είναι στην 14η θέση στη Δύση (12-32).//ΝΓ.

Sources: Milwaukee is scheduled to host Miami on Thursday and there’s concern on if the team will be able to depart New Orleans in time for the game. https://t.co/yKFLT9Ghx4