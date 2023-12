Μπήκε σε… κλειστό κλαμπ ο Άντονι Ντέιβις

Ο “Φρύδιας” πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Πέισερς, τα ξημερώματα της Κυριακής (10/12), στο πλαίσιο του τελικού του NBA In-Season Tournament και πλέον βρίσκεται μαζί με τους… Έλγκιν Μπέιλορ και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Δίπλα από πολύ μεγάλα ονόματα του μαγικού κόσμου του NBA βρίσκεται με κάθε επισημότητα ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος σκόραρε 41 πόντους, μάζεψε 20 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, όπως έκαναν άλλοτε οι Μπέιλορ και Τσάμπερλεϊν. Πιο συγκεκριμένα, ίδιες εμφανίσεις έχουν κάνει και εκείνοι, όταν ήταν εν ενεργεία μπασκετμπολίστες, δημιουργώντας έτσι ένα… κλειστό κλαμπ.

Ωστόσο, ο “Φρύδιας” έβαλε την δική του υπογραφή, φαρδιά-πλατιά, σε ένα ιδιαίτερο ματς, αφού η αναμέτρηση κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς ήταν στον τελικό του πρώτου Κυπέλλου του NBA. Για την ιστορία, οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν το πρώτο NBA In-Season Tournament, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να παίρνει το βραβείο του MVP.//ΓΚ.

