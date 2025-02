Μπέβερλι: «Το Τελ Αβίβ, ήταν υπέροχο, εξαιρετικός ο Ιτούδης»

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αγωνίστηκε στη Χάποελ Τελ Αβίβ από τον Ιούλιο του 2024, αποτελώντας μια από τις πολλές ηχηρές μεταγραφές της.

Σε 13 αναμετρήσεις με τη φανέλα της ισραηλινής ομάδας στο EuroCup, μέτρησε 10.7 πόντους με 4.2 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο.

«Ήταν απολαυστικό. Το Τελ Αβίβ ήταν υπέροχο, οι οπαδοί ήταν υπέροχοι, ο προπονητής ήταν υπέροχος. Το Ισραήλ ήταν υπέροχο! Πέρασα τόσο όμορφα εδώ. Ευχαριστώ για όλα!», αναφέρει η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Πάτρικ Μπέβερλι.

Def a vibe. Tel aviv was great. fans were great. coach was great. Isreal was great🙏🏾 had so much fun here. thanks for everything. yalla Hapoel ❤️❤️ https://t.co/Rn9smatsxW