Μπακς: Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για Λίλαρντ

Το Μιλγουόκι είναι ένα βήμα μακριά από τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ με την Ιντιάνα να προηγείται ήδη με 3-1 και να δείχνει έτοιμη να τελειώσει την σειρά και να προκριθεί στα ημιτελικά της Ανατολικής περιφέρειας.

Τα δεδομένα έγιναν ακόμα χειρότερα για τα “ελάφια” αφού ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε επιστρέψει για να προσφέρει τις υπηρεσίες του μετά από το πρόβλημα θρόμβωσης που τον ταλαιπωρούσε και δυστυχώς βρέθηκε μπροστά σε έναν ακόμα σοβαρότερο τραυματισμό που επιβεβαιώθηκε κιόλας.

Ο “Dame time” αποχώρησε τραυματίας στον τέταρτο αγώνα της σειράς απέναντι στους Πέισερς με τους φόβους τελικά να επιβεβαιώνονται -σύμφωνα με δημοσιεύματα- και να κάνουν λόγω για ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Just in: Milwaukee Bucks star Damian Lillard has been diagnosed with a torn left Achilles tendon, sources tell ESPN. MRI today revealed the severity. A devastating end to his season. pic.twitter.com/ysZ0nw8gxW