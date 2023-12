Μεσίνα: «Ο Νέιπιερ άφησε χρήματα για να επιστρέψει στην Αρμάνι, του είμαστε ευγνώμονες»

Σε πρόσφατες δηλώσεις, ο έμπειρος τεχνικός της Ολίμπια Μιλάνο ανέφερε πως ο Αμερικανός γκαρντ ήθελε τόσο πολύ να επιστρέψει στην Ιταλία που άφησε αρκετά χρήματα, μειώνοντας κατά πολύ τις αποδοχές του.

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ έδειχνε πως δεν περνούσε καλά στη Σερβία και τον Ερυθρό Αστέρα παρότι είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με Σερβικά ΜΜΕ.

Ο 32χρονος γκαρντ επέστρεψε στην Ολίμπια Μιλάνο και όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Έτορε Μεσίνα, ο Νέιπιερ χρειάστηκε και αποδέχθηκε να κάνει μια γενναία περικοπή στον μισθό του, δείχνοντας παράλληλα πόσο ήθελε να αγωνιστεί ξανά με την φανέλα των Ιταλών.

Ο Αμερικανός πραγματοποίησε μάλιστα και το… δεύτερο ντεμπούτο του με την ομάδα του Μιλάνου, στη νίκη επί της Κρεμόνα (74-51). Καταγράφοντας 16 πόντους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Ο Νέιπιερ άφησε χρήματα για να επιστρέψει στην Αρμάνι. Για αυτό του είμαστε ευγνώμονες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Αστέρα για τη στάση του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ο Νέιπιερ είναι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε στο Μιλάνο. Βοήθησε την ομάδα να αποκτήσει ρυθμό με την απόδοσή του». //ΜΛ.

First day back for the masked man#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/iaov2Zv0qs

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 25, 2023