Λίλαρντ: «Όλα γίνονται για έναν λόγο, είναι ώρα να κερδίσω»

Ο 33χρονος σούπερ σταρ παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα τον Μπακς και με ένα ξεχωριστό βίντεο, το οποίο ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα του Μιλγούοκι δείχνει τον ”Dame” να μιλάει για τις πρώτες του σκέψεις ως παίκτης των ”ελαφιών”.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ βρέθηκε εν μέσω ανταλλαγής στους Μπακς και ίσως ήταν ένα από τα κορυφαία trade των τελευταίων χρόνων, καθώς έπειτα από δέκα χρόνια στους Τρέιλ Μπλέιζερς, οδηγήθηκε στους Μπακς.

Σύμφωνα με τον ίδιο ήταν γραφτό να μετακομίσει στο Μιλγούοκι και να βρεθεί συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς θεωρεί πως όλα γίνονται για κάποιο λόγο, ενώ τονίζει ότι είναι ώρα να κερδίσει.

Στο βίντεο το οποίο ανάρτησαν στα social media οι Μπακς, δείχνουν επίσης, παίκτες και προπονητές να μιλάνε για το γεγονός ότι πόσο σημαντικός είναι ο Dame στην προσπάθεια της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Τα λόγια του Λίλαρντ για την νέα του πρόκληση: «Με πήρε ο μάνατζέρ μου και μου είπε ότι οι Μπλέιζερς με κάνουν trade στους Μπακς. Η πρώτη μου σκέψη ήταν όλα αυτά που αφήνω πίσω. Αλλά όλα γίνονται για έναν λόγο, τα ξαδέρφια μου είπαν πως είναι θα παίξω με τον Γιάννη. Εδώ πρέπει να είμαι, είναι ώρα να κερδίσω». //ΜΛ.

“This is where I’m supposed to be right here. It’s time to win.”

