Λίλαρντ: «Είμαι ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο με τους Μπακς»

Ενθουσιασμένος για την ανταλλαγή που τον έστειλε στο Μιλγουόκι δήλωσε ο Αμερικανός σταρ και ζήτησε από τον κόσμο των Μπλέιζερς να μείνει συντονισμένος.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Twitter:

«Για τους περιστασιακούς δεν θα μιλήσω, όμως για τους φανς των Μπλέιζερς και για την πόλη του Πόρτλαντ που πραγματικά λατρεύω, θα το κάνω. Και θα το κάνω με ειλικρίνεια. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο με τους Μπακς».

The casuals won’t be addressed but the trailblazers fans and city of Portland that I love truly will be … and they will be addressed truthfully. Stay tuned

Excited for my next chapter! @Bucks 🎟️

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 27, 2023