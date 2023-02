Λεμπρόν: Πέρασε στις ασίστ τον Νας | 89 πόντοι για να καταρρίψει το ρεκόρ του Τζαμπάρ

Ο “Βασιλιάς” είναι ασταμάτητος και με το “triple double” που πέτυχε κόντρα στους Νικς έγινε ο τέταρτος κορυφαίος πασέρ στην ιστορία. Παράλληλα, πλησιάζει τον… μεγάλο Καριμ Αμπντούλ Τζαμπάρ για να κατακτήσει την κορυφή του… Έβερεστ όσον αφορά το σκοράρισμα.

Όσο θα παίζει τόσο θα καταπίνει ατομικές επιδόσεις ο Λεμπρόν Τζέιμς. Το τελευταίο επίτευγμά του ήταν το πλασάρισμά του στην τέταρτη θέση των πασέρ όλων των εποχών! Ο ηγέτης των Λέικερς μοίρασε συνολικά 11 τελικές πάσες και με 10.338 στο σύνολο προσπέρασε ταυτόχρονα τόσο τον Στιβ Νας (10.335) όσο και τον Μαρκ Τζάκσον (10.334). Αντίθετα από τον Τζον Στόκτον (15.806), τον Τζέισον Κιντ (12.091) και τον (ενεργό) Κρις Πολ (11.246) είναι αρκετά μακριά.

Παράλληλα, ο “Βασιλιάς” σημείωσε 28 πόντους και απέχει μόλις 89, για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία όλων των εποχών στο κορυφαίο πρωτάθλημα.//

One of the greatest passers ever.

Congrats to @KingJames on passing Steve Nash for the 4th-most assists in NBA history. pic.twitter.com/otUtJ7PeGZ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2023