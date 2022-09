Καβαλίερς και Ουέιντ “έδωσαν τα χέρια”

Ο 25χρονος φόργουορντ ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Κλίβελαντ για τα επόμενα τρία χρόνια στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς προσέφεραν 18,5 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια στον Ντιν Ουέιντ και εκείνος δέχτηκε την επέκταση του συμβολαίου του, όπως γνωστοποίησε ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφκσι.

Ο 25χρονος φόργουορντ πήρε τη θέση του στους “Καβς” παρά το γεγονός πως δεν επιλέχθηκε στο draft του ΝΒΑ το 2019. Στην πρώτη του σεζόν ως “rookie” στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, αγωνίστηκε περισσότερο στη θυγατρική Λίγκα, τη G-League για λογαριασμό των Κάντον Τσαρτζ, ωστόσο στη συνέχεια πρωταγωνιστεί στην κορυφαία Λίγκα.

Μέχρι στιγμής, σε 126 παιχνίδια κανονικής περιόδου μετράει 5,3 πόντους, 3 ριμπάουντ και περίπου 1 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς σε 18 λεπτά που βρίσκτεαι στο παρκέ για την ομάδα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

