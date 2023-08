Καταδίκη για Τέρενς Γουίλιαμς από το NBA

Ο πρώην NBAer καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση για εξαπάτηση του προγράμματος παροχής υγείας και πρόνοιας της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του πλανήτη.

Ο παίκτης του Ρικ Πιτίνο στο κολλέγιο του Λούιβιλ τις σεζόν 2005-2009 κρίθηκε ένοχος, για εξαπάτηση του προγράμματος παροχής υγείας του NBA μαζί με άλλους 17 παίκτες. Η απάτη φαίνεται, με βάση το πόρισμα των αρχών, ότι ξεκίνησε το 2018 και διήρκησε έως το 2020. Ο Γουίλιαμς κατέθετε πλαστές αποδείξεις για ιατρικές και οδοντιατρικές δαπάνες, με αυτές να μην συμβαίνουν ποτέ.

Οι καταδικασθέντες έφτασαν να επωφεληθούν με το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Μαζί με την δεκαετή φυλάκιση, ο πρώην παίκτης των Νετς καλείται να πληρώσει και το ποσό των 3.1 εκατομμυρίων δολαρίων.//ΓΡ.

