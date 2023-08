Κάρι: «Δεν φοβάμαι τα κρίσιμα σουτ | Μου αξίζει αυτή η αυτοπεποίθηση»

Ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς απάντησε στην βαρύτητα των κρίσιμων σουτ, των μεγάλων στιγμών αλλά και την… αυτοπεποίθηση που του αξίζει.

Πρόσφατα, ο Μάικλ Τζόρνταν γνωστοποίησε την επιλογή του στο δίλλημα ανάμεσα στον Μάτζικ Τζόνσον και στον Στεφ Κάρι, με τον “Jumpman” να επιλέγει τον παλιόφιλό του ως τον καλύτερο playmaker στην ιστορία του NBA. Ωστόσο, όταν ο Κάρι ρωτήθηκε εάν πιστεύει πως είναι ο καλύτερος άσσος στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, εκείνος απάντησε… ναι!

Σε νέες δηλώσεις του, αναφέρθηκε στα μεγάλα σουτ των σπουδαίων στιγμών, τον φόβο του για αυτά αλλά και την αυτοπεποίθησή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν φοβάμαι να πάρω τα μεγάλα σουτ. Δεν φοβάμαι καν να παίξω και να πάρω την μπάλα στις μεγάλες και κρίσιμες στιγμές. Μου αξίζει αυτή η αυτοπεποίθηση που έχω με βάση τη δουλειά που έχω ρίξει όλα αυτά τα χρόνια».//ΓΚ

“I’m not afraid to take the big shots. Not afraid to play in the big moments… I deserve the confidence based on the work that I put in.”

Steph Curry on why he’s not afraid of the moment 💯

(via @TheWarriorsTalk)pic.twitter.com/TR4hxMENO3

