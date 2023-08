Τζόρνταν: «Ο Μάτζικ Τζόνσον είναι καλύτερος του Στεφ Κάρι»

Ο “Jumpman” έδωσε την δική του απάντηση στο δίλημμα του καλύτερου playmaker και αυτή ήταν υπέρ… του παλιόφιλού του, Μάτζικ Τζόνσον.

Ο Στίβεν Σμιθ, Αμερικανός δημοσιογράφος, αποκάλυψε πως ο Μάικλ Τζόρνταν μοιράστηκε την άποψή του και θεωρεί πως ο Μάτζικ Τζόνσον είναι… καλύτερος του Στεφ Κάρι.

Πριν από αυτή την αποκάλυψη όμως, ο αστέρας των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, φιλοξενήθηκε στο podcast του Γκίλμπερτ Αρίνας. «Είσαι ο καλύτερος πόιντ στην ιστορία του ΝΒΑ» ρωτήθηκε και ο Κάρι απάντησε: «Ναι. Η κουβέντα έχει να κάνει με εμένα και τον Μάτζικ;».//ΓΚ

Stephen A. Smith says Michael Jordan texted him to tell him that Magic Johnson is greater than Steph Curry pic.twitter.com/y6Rg1fCDZD

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 23, 2023