ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η 8η Φεβρουαρίου δεν θα είναι ποτέ μία Καλη-μέρα»

Η 8η Φεβρουαρίου ήταν από το 1981, είναι και θα είναι μία μέρα πένθους για τον Ολυμπιακό και τον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν η μέρα που 21 ψυχές χάθηκαν στην Θύρα 7 στο γήπεδο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, μετά τον θρίαμβο με 6-0 επί της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Σήμερα συμπληρώνονται 44 χρόνια από την μαύρη εκείνη μέρα.

Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ, όπως είναι λογικό είπε μία διαφορετική “καλημέρα” απ΄ ότι συνηθίζει, γράφοντας πως ποτέ η 8η Φλεβάρη δεν μπορεί να είναι Καλη-μέρα.

«Η 8η Φεβρουαρίου δεν θα είναι ποτέ μία Καλη-μέρα για την ερυθρόλευκη οικογένεια…. 8.02.1981. Gone But Not Forgotten» έγραψε ο Ολυμπιακός στο Χ.