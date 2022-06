Ιγκουοντάλα: «Κορυφαίος πόιντ γκαρντ της ιστορίας ο Κάρι»

Σε μια δήλωση η οποία θα… συζητηθεί προέβη ο βετεράνος σμολ φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα στους Σέλτικς μέσα στο “Γκάρντεν” της Βοστώνης.

Οι “πολεμιστές” κατέκτησαν τον έβδομο τίτλο της ιστορίας τους και τέταρτο τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα ήταν μέρος όλων των νικητήριων ομάδων από το 2015 έως σήμερα. Λίγο μετά την απονομή, ο 38χρονος αποθέωσε τον Στεφ Κάρι κάνοντας και μια δήλωση που σίγουρα θα ανοίξει κύκλους συζητήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο “Ίγκι” είπε: «Νομίζω σταθεροποιήθηκε σήμερα, ίσως ούτε καν σήμερα, ως ο κορυφαίος πόιντ γκαρντ στην ιστορία του αθλήματος». Σίγουρα, πάντως, ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Αϊζάια Τόμας, ο Όσκαρ Ρόμπερτσον και ο Τζέρι Ουέστ θα έχουν διαφορετική άποψη.

Andre Iguodala on Steph: "I think he solidified himself today – not even today – but I think he solidified himself as the greatest point guard of all-time."

— Shane Young (@YoungNBA) June 17, 2022