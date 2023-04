Η πρώτη νίκη στους Νάγκετς! (video)

Το Ντένβερ παρουσιάστηκε ανώτερο, επιβλήθηκε με 125-107 των Φοίνιξ Σανς και έτσι έκανε το 1-0 και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Game 1 του δεύτερου γύρου των πλέι οφ του NBA.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έδειξαν πως μόνο… τυχαίο δεν ήταν το 4-1 στον πρώτο γύρο των πλέι οφ κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και ξεκίνησαν πολύ δυναμικά τη σειρά με τους Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 125-107 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο γύρο της τελικής φάσης του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Jamal Murray. Built for this.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν αυτός που διακρίθηκε για τους νικητές, καθώς “σταμάτησε” στους 34 πόντους και τις 9 ασίστ, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν άξιος συμπαραστάτης του μετρώντας 24 πόντους και 19 ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Άαρον Γκόρντον, ο οποίος πρόσθεσε 23 πόντους.

Nuggets claim the 1-0 series lead. #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/Ex6ttW4ede

Nikola Jokic and Aaron Gordon showed out in Game 1 ⛏️

Στον αντίποδα, για το Φοίνιξ ξεχώρισε ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους και πήρε 14 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικός στα επιθετικά του “καθήκοντα” ήταν και ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους. //Γ.

27 PTS for KD 😤

Suns are cutting into the lead on TNT.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/zQgupkVG76

