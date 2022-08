Η Νέα Ζηλανδία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο

Μετά τη νίκη των Φιλιππίνων επί της Σαουδικής Αραβίας, οι “Tall Blacks” γίνονται η 5η χώρα που εξασφαλίζει την παρουσία της στα τελικά της διοργάνωσης το 2023.

Η Νέα Ζηλανδία ήταν σαρωτική κόντρα στην Ιορδανία και με την νίκη της με 100-72, σε συνδυασμό με το “πάρτι” που έστησαν οι Φιλιππίνες κόντρα στην Σαουδική Αραβία, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 84-46, έκαναν επίσημη την πρόκρισης των “Tall Blacks” στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023.

Οι Νεοζηλανδοί γίνονται η 5η ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης μετά την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, την Φινλανδία και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Αυτή θα αποτελέσει την 6η συνεχόμενη παρουσία της χώρας από την Ωκεανία στην διοργάνωση.

New Zealand stand tall! 🇳🇿 A win by the Philippines over Saudi Arabia officially guarantees the Tall Blacks' ticket to the World Cup next year! 🎟#FIBAWC | #WinForNewZealand pic.twitter.com/4QQiugqw7Q — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) August 29, 2022

👀 Check out the highlights from the Tall Black’s 100-72 win over Jordan at Eventfinda Stadium tonight!#WinForAll #winfornewzealand #winfortallblacks pic.twitter.com/5NVZMlDnYZ — Tall Blacks (@TallBlacks) August 29, 2022