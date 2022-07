Η νέα εμφάνιση των “Ελαφιών” με… πινελιά Air (video)

Τη νέα “Statement” εμφάνισή τους παρουσίασαν οι Μιλγουόκι Μπακς των αδερφών Αντετοκούνμπο, η οποία περιέχει μέσα και το σήμα της Jordan Brand στο δεξί μέρος της.

Λίγους μήνες πριν την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ, η ομάδα των αδερφών Αντετοκούνμπο, Μιλγουόκι Μπακς, παρουσίασαν τη νέα τους εμφάνιση, η οποία θα αποτελέσει σίγουρα συλλεκτικό κομμάτι για τους φίλους της ομάδας.

Η νέα λοιπόν “statement” εμφάνιση των Μιλγούκι Μπακς για τη χρονιά 2022/2023 έχει μαύρο, πράσινο, μπλε και λευκό χρώμα με λεπτομέρειες και… πινελιές που τραβούν την προσοχή.

Αυτό όμως που ξεχωρίζει σίγουρα εκτός από το σήμα του σπόνσορα του οργανισμού, της Motorola, είναι και το σήμα της Jordan Brand, αλλά και το ειδικό χρυσό σύμβολο στο πίσω μέρος της, το οποίο αναγράφει και τον αριθμό δυο, όσα είναι και τα πρωταθλήματα των “Ελαφιών”.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσαν οι Μιλγουόκι Μπακς για τη νέα τους εμφάνιση:

The deer comes out at dusk. #FearTheDeer pic.twitter.com/vvI3StzuFz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 27, 2022