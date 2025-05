Η… μαγική στιγμή του Κώστα Σλούκα στη φετινή EuroLeague (video)

Ο Κώστας Σλούκας φημίζεται για τα σουτ που έχει πετύχει με την κόρνα της λήξης στη διάρκεια της καριέρας του, και ένα τέτοιο ξεχώρισε ως την πιο εντυπωσιακή φετινή του στιγμή.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος γκαρντ ανέλυσε το απίθανο τρίποντο που πέτυχε απέναντι στην Αναντολού Εφές, στο δεύτερο παιχνίδι της σειρά των Play Offs και στη λήξη της τρίτης περιόδου

An instinctive reaction from the captain, what a shot 🤯



In the words of @kos_slou how he made that play happen 🗣️ #MyMagicMoment I @MotorolaGR pic.twitter.com/FSTgXSUNd1