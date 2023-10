Η ευάλωτη στιγμή της Ιονέσκου στον τελικό του WNBA (video)

Η σταρ των Νιού Γιόρκ Λίμπερτι αγωνίστηκε στο Game 4 των τελικών της γυναικείας κορυφαίας λίγκας μπάσκετ, με την ίδια να μην νιώθει καλά και να αναγκάζεται να κάνει… εμετό!

Η ομάδα από την Νέα Υόρκη υποδέχθηκε στο “Barclays Center” τους Λας Βέγκας Έισιζ και κατά την διάρκεια τάιμ-ουτ, είδε την πρωταγωνίστριά της να μην αισθάνεται καλά. Ο “Τζεπέτο” του WNBA, όπως την είχε ονομάσει ο Κόμπι Μπράιαντ επειδή παίζει σαν να κινεί τις μαριονέτες, αναγκάστηκε να κάνει εμετό για να νιώσει καλύτερα, μέσα σε έναν κάδο.

Αν και αυτό το συμβάν σημειώθηκε σχεδόν 4.50 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η Σαμπρίνα Ιονέσκου γύρισε στο ματς σαν να μην… συνέβη τίποτα. Η 25χρονη γκαρντ σκόραρε 13 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, ενώ η ομάδα της έχασε στον… πόντο, με τελικό σκορ 70-69, με τις Έισιζ να κάνουν το 3-1 της σειράς. Μάλιστα, με αυτή την νίκη, η ομάδα του Λας Βέγκας είναι η φετινή πρωταθλήτρια της λίγκας.//ΓΚ.

Sabrina Ionescu leaving it all on the court…literally

pic.twitter.com/bzAI2YKpJq

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 19, 2023