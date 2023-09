Ιονέσκου: Έσπασε νέο ρεκόρ και μάλιστα στην… regular season

Η σταρ των Νιού Γιορκ Λίμπερτι δεν… χαμπαριάζει τίποτα και αφότου έσπασε το ρεκόρ του Στεφ Κάρι στα τρίποντα, αποφάσισε να σπάσει και αυτό της κανονικής περιόδου σε σουτ πίσω από την γραμμή των 6.75μ.

Ο Κόμπι Μπράιαντ την είχε “βαπτίσει” Τζεπέτο, διότι όταν η Ιονέσκου αγωνίζεται είναι σαν να χειρίζεται… μαριονέτες. Η πλέον 25χρονη αθλήτρια, αγωνίζεται στην Νέα Υόρκη, για χάρη των Λίμπερτι, όντας μία δεινή σουτέρ.

Νωρίτερα, έσπασε το ρεκόρ του σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και ενός από τα μεγαλύτερα francise ονόματα του NBA, Στεφ Κάρι. Η Αμερικανίδα, όχι μόνο ευστόχησε σε 20 συνεχόμενα τρίποντα, αλλά αποκόμισε και την συγκομιδή των 37 πόντων στον διαγωνισμό τριπόντων.

Ωστόσο, το νεότερο της επίτευγμα έχει να κάνει με την απόδοσή της πίσω από την γραμμή των 6.75μ (γραμμή απόστασης τριπόντου από το καλάθι στο WNBA). Για την ακρίβεια, η Σαμπρίνα έσπασε το ρεκόρ των “3p” κανονικής περιόδου, φτάνοντας τα 122! Το ματς στο οποίο “μαρτύρησε” αυτό της το παράσημο ήταν εκείνο ανάμεσα στους Νιού Γιορκ Λίμπερτι και τους Λος Άντζελες Σπαρκς, το οποίο έλαβε χώρα στην μελαύτερη πόλη της πολιτείας της Καλιφόρνια.//ΓΚ

There it is 🙌@sabrina_i20 has broken the WNBA single-season record for 3-pointers made in the regular season with 122 made triples and counting#MoreThanGame pic.twitter.com/QwBRyore6g

— WNBA (@WNBA) September 8, 2023