Η Euroleague αποθέωσε τον «εντυπωσιακό» Πίτερς

MVP της πρώτης αγωνιστικής, στην ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αναδείχθηκε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, μία μέρα μετά την νίκη των “ερυθρόλευκων” στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς “αιωνίων” που έφτασε μέχρι την παράταση. Ωστόσο, οι Πειραιώτες κατάφεραν να ξεκινήσουν με το δεξί στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής λίγκας και ο MVP ήταν από το σύνολό τους.

Για την ακρίβεια, η Euroleague ανακοίνωσε τον πολυτιμότερο παίκτη και σε δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε το εξής: «Ολοκληρώνοντας με ένα απίστευτο νταμπλ-νταμπλ. Ο Άλεκ Πίτερς βραβεύεται ως MPV του πρώτου γύρου μετά την εντυπωσιακή επίδοσή του για τον Ολυμπιακό».//ΓΚ

Finishing with a brilliant Double-Double 💪

Alec Peters is awarded MVP of Round One after his impressive performance for @Olympiacos_BC

'MVP of the Round' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/cl54TAbgHg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 7, 2023