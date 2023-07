H Βαλένθια αποχαιρέτησε τον Ντούμπλιεβιτς (video)

Παρελθόν από τις “νυχτερίδες” μετά από 11 ολόκληρα χρόνια αποτελεί ο Μαυροβούνιος σέντερ, και η ισπανική ομάδα τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό video.

Παρελθόν από την Βαλένθια ο Ντούμπλιεβιτς. Ο Μαυροβούνιος, που φόρεσε την φανέλα των “νυχτερίδων” για 11 χρόνια, κατέκτησε δύο φορές το Eurocup με τους Ισπανούς, ενώ πέντε φορές ήταν μέλος των κορυφαίων πεντάδων της διοργάνωσης. Επιπλέον, πήρε την ACB το 2017, όντας ο MVP των τελικών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η Βαλένθια:

«Δεν είναι μία εύκολη μέρα, δεν είναι ένα εύκολο βίντεο, δεν είναι ένας εύκολος αποχαιρετισμός. Σήμερα, καθώς βάζουμε τέλος σε μία σχέση που μας έδωσε τόση χαρά, θέλουμε να το κάνουμε με αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε για αυτά τα 11 χρόνια τρέλας, Ντούμπι».

No es un día fácil

No es un vídeo fácil

No es un adiós fácil

Hoy, que ponemos el final a una relación que tantas alegrías nos ha dado, queremos empezar a hacerlo con este vídeo.

Gracias por estos 1️⃣1️⃣ años de locura, Dubi 🧔🏻🧡 pic.twitter.com/gYmDrIqaHk

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 30, 2023