Γουέστμπρουκ: «Μπορεί να μην το νομίζει ο κόσμος, αλλά σκέφτομαι πολύ» (video)

Ο πόιντ γκάρντ των Νάγκετς συνέβαλε τα μέγιστα με μία γεμάτη στατιστική ώστε η ομάδα του να καταφέρει να πάρει την νίκη στο Game 7 της σειράς απέναντι στους Κλίπερς και τα ταυτόχρονα την πρόκριση στα ημιτελικά της Δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ. Ο Γουέστμπρουκ είχε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα ενώ στα μέσα της τελευταίας περιόδου και ενώ το ματς είχε ουσιαστικά κριθεί τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για παρατεταμένο κράτημα της στεφάνης ύστερα από ένα κάρφωμα που έκανε.

Μετά την λήξη του ματς και της σειράς γενικά ο Ράσελ Γουέστμπρουκ σε πιο χαλαρό κλίμα σαφώς, έκανε δηλώσεις χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του μεταξύ άλλων…δύναμη της φύσης.

«Σκέφτομαι πολύ, κάτι που μπορεί να μην το νομίζουν πολλοί άνθρωποι. Είμαι πολύ έξυπνος, διαβάζω το παιχνίδι και ό,τι συμβαίνει σε αυτό. Η ικανότητά μου να είμαι μια δύναμη της φύσης στο παρκέ είναι αυτό για το οποίο είμαι υπερήφανος. Βέβαια αυτό στο παρκέ μπορεί να είναι ένα λάθος, ένα άστοχο σουτ, αλλά μπορεί να είναι και ένα κλέψιμο, μπορεί ένα κάρφωμα, ένα άστοχο τρίποντο, ίσως ένα εύστοχο τρίποντο, είναι όλα αυτά μαζί, είναι τα πάντα. Όποια και αν είναι τα αποτελέσματα στο τέλος, όμως, τα λαμβάνεις και προχωράς. Πάντα ήμουν έτσι και θα είμαι για όσο βρίσκομαι στο παρκέ. Με τη θέληση του Θεού, θέλω να συνεχίσω να είμαι ανταγωνιστικός και να παίζω».

