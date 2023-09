Γιάννης για Χόλιντεϊ: «Ο τύπος αυτός θα είναι αδερφός μου για μια ζωή»

Με τον Τζρου να αποχωρεί από τους Μπακς, στο πλαίσιο ανταλλαγής με τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ο “Greek Freak” έδειξε την στεναχώρια του και έκανε λόγο για τα συναισθήματά του προς τον άλλοτε συμπαίκτη του.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ αποτελούσε μέρος της ανταλλαγής, στον βωμό την άφιξης του Λίλαρντ στο Μιλγουόκι. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στο… φευγιό του, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δεθεί μαζί του στην πολύ καλή φιλική τους σχέση.

Ως συνέχεια της απουσίας του 33χρονου από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο “Greek Freak” θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη που τρέφει για τον παίκτη που σήκωσαν μαζί τον πρώτο τους τίτλο, αναφέροντας μάλιστα πως ο Χόλιντεϊ τον… ευλόγησε για το δαχτυλίδι.

Αναλυτικά όλα όσα είπε:

«Του εύχομαι τα καλύτερα. Με ευλόγησε με ένα γαμ… πρωτάθλημα. Γαμ.. το μπάσκετ, γαμ… τα σκ…ά από τα media. Ο τύπος αυτός θα είναι αδερφός μου για μια ζωή και πάντα θα ισχύει αυτό».//ΓΚ

Giannis Antetokounmpo on Jrue Holiday being traded to the Portland Trail Blazers:

"I wish him nothing but the best. He blessed me with a fu**ing championship… F*** basketball. F*** the media sh**. This guy is my brother for life and it's always going to be like that."… pic.twitter.com/ap0cYARJ3h

