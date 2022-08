Φανέλα αλά… Μπάρκλεϊ οι Σανς

Η νέα εμφάνιση του Φοίνιξ γυρνάει τον φίλαθλο κόσμο πίσω στα “90s”, καθώς θυμίζει πολύ εκείνη της σεζόν 1992/93, την εποχή μάλιστα, που αγωνιζόταν εκεί ο 59χρονος πλέον παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής.

Η νέα φανέλα της ομάδας του Φοίνιξ έχει άρωμα… Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Οι άνθρωποι των “ήλιων” γυρνάνε “πίσω” στον χρόνο τους φιλάθλους τους, καθώς η ομάδα θα αγωνίζεται με μία εμφάνιση που είναι παρόμοια με μία από τις πιο κλασσικές της ιστορίας. Με αυτή τη φανέλα η ομάδα των Σανς έχει φτάσει στους τελικούς του NBA, χάνοντας το πρωτάθλημα από τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν.

Δείτε τη νέα φανέλα των Σανς:

You don’t want to miss out!

📱 Text JERSEY to 41807 to sign up for SMS to receive first access to online uniform drops. @PayPal | https://t.co/mOggQGcSQa pic.twitter.com/k5xcndS7Tb

— Phoenix Suns (@Suns) August 23, 2022