Φαλ: «Ονειρικό βράδυ»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με τον Γάλλο σέντερ να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικά της δικτύωσής του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με επιβλητική εμφάνιση (75-51) του Παναθηναϊκού στον τελικό του Σούπερ Καπ, με τον Μουσταφά Φαλ να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του.

Ο ψηλός των “ερυθρολεύκων” ανάρτησε στα social media φωτογραφία από την απονομή, την οποία συνόδευσε με την λεζάντα: «Ένα ονειρικό βράδυ. Ας συνεχίσουμε έτσι».//ΓΓ.

A dream evening. Let’s keep going like this 🔴⚪️🏆 pic.twitter.com/sf7APbckQF

