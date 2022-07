Ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ

Ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ, με ανάρτηση του στο Twitter, θέλησε με τη σειρά του να αποχαιρετήσει τους “ερυθρόλευκους”, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κάνει σχετική δημοσίευση για τον Ελληνοαμερικανό παίκτη.

Με τον δικό του τρόπο ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό μέσω των σόσιαλ μίντια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο 26χρονος γκαρντ μετά από ένα χρόνο στον Πειραιά, πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για λογαριασμό των Ντάλας Μάβερικς για δύο χρόνια και πλέον, από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο NBA.

Το μήνυμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ προς την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ: “Ευχαριστώ τους πάντες στον οργανισμό, από τα βάθη της καρδιάς μου”.

Thanks to everybody in the organization from the bottom to the top ❤️🤍 https://t.co/UgAaRpbKvE

— Tyler Dorsey (@TDORSEY_1) July 19, 2022