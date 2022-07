“Δένει” Ντιαλό η Μονακό (video)

Με τριετές συμβόλαιο ανταμείφθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ που έλαμψε στην πρώτη του σεζόν στην Ευρωλίγκα, προερχόμενος από το Λαύριο (2020-21), ενώ στη συνέχεια είχε υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό.

Eίχε μέσο όρο 9.6 πόντους (53.7% δίπ, 38.2% τρίπ), 4.8 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε 25 λεπτά. Στο πρώτο μισό με τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς στον πάγκο, αριθμούσε 7.7 πόντους (27,8% τρίπ), 4 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μ.ό., όμως η άφιξη του Σάσα Ομπράντοβιτς εκτόξευσε τα νούμερά του σε 10.3 πόντους (40,8% τρίπ), 5.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά παιχνίδι, κλέβοντας τις εντυπώσεις, ειδικά κόντρα στις τουρκικούς ομάδες, Εφές και Φενέρ, κάνοντας εμφανίσεις καριέρας.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας και το BasketNews.com.it, απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις από τους Μονεγάσκους και δευτεραθλητές Γαλλίας που έχουν κρατήσει, επίσης, τον Ντόντα Χολ και παλεύουν την παραμονή του Μάικ Τζέιμς. Νέες προσθήκες θα είναι οι Έλι Οκομπό, Τζόρνταν Λόιντ, Τζον Μπράουν ΙΙΙ και Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ.

