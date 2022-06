Οι κορυφαίες στιγμές του Πρίντεζη στην Ευρωλίγκα (video)

Είναι ένας από τους θρύλους της διοργάνωσης και του Ολυμπιακού, με τον οποίο έζησε τα πάντα και πανηγύρισε δυο ιστορικές, “back-2-back”, κατακτήσεις.

Η μία ήρθε από την αγαπημένη του κίνηση, το γνωστό “πεταχτάρι” που σήκωσε στο… πόδι την Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη το 2012. Όπως και η “τρίποντη βόμβα” του το 2015 απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την πρόκριση στο Φάιναλ-4 της Μαδρίτης.

Αυτά και μερικά ακόμα σπουδαία καλάθια θυμήθηκε, σήμερα, η Ευρωλίγκα:

Another look back at an outstanding career!

Printezis 🔥 pic.twitter.com/pF9GbangZQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 25, 2022