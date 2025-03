O Σορτς MVP αγωνιστικής για τρίτη φορά

Ο βραχύσωμος γκαρντ των Παριζιάνων έχει αποδείξει επανειλημμένα πως το ύψος του δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν αναιρεί καθόλου την ποιότητα του, αφού απέσπασε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής για τρίτη φορά μέσα στην σεζόν.

Ο 27χρονος γκαρντ ήταν εκπληκτικός στη νίκη της Παρί κόντρα στην Ολίμπια Μιλάνο αφού σύλλεξε τον εξωπραγματικό αριθμό των 37 μονάδων (!) στο σύστημα αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, ο άσος που βλέπει το παρκέ από τα 175 εκατοστά σημείωσε double-double με 24 πόντους και 10 ασίστ, μαζύοντας ταυτοχρόνως 6 ριμπάουντ, κλέβοντας δύο μπάλες, ενώ έβαλε κι ένα μπλοκ.

Μάλιστα, η τάπα που πραγματοποίησε στο Νίκο Μένιον ήταν η καλύτερη φάση της εν λόγ αγωνιστικής, σύμφωνα με το βίντεο που ανάρτησε η Euroleague στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης της διοργάνωσης. Κάπως έτσι καταλαβαίνουμε, πως το αγωνιστικό διήμερο που πέρασε άνηκε αποκλειστικά και μόνο στον Τι Τζέι Σορτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο περσινός MVP του Eurocup, πραγματοποιεί μοναδική σεζόν και στην Euroleague, αφού μετρά 18.8 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 7.1 ασίστ και 1.1 κλέψιμο σε 27 λεπτά συμμετοχής, κατά μέσο όρο.//ΝΓ.

