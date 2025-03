Ο Ναν έκλεψε την παράσταση στο πιο εντυπωσιακό top-10 της χρονιάς

Η 28η “στροφή” ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τους δύο “αιώνιους”, καθώς αμφότεροι υπερασπίστηκαν την έδρα τους κόντρα σε Ρεάλ και Παρτίζαν. Μάλιστα, στην συγκεκριμένη αγωνιστική της Euroleague πραγματοποιήθηκαν κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις τις σεζόν, ωστόσο την παράσταση έκλεψε ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην κορυφή του εν λόγω top-10 για το εμφατικό κάρφωμα που πραγματοποίησε στο πρόσωπο του Έντι Ταβάρες, κερδίζοντας και το φάουλ. Μάλιστα, ο Κέντρικ Ναν εντοπίζεται και στην 3η θέση, αφού δεν φοβήθηκε τους Ιμπάκα και Αμπάλντε όταν βρέθηκε στον αιφνιδιασμό, τελειώνοντας την φάση στο πρόσωπο και των δύο.

Υπάρχει και “ερυθρόλευκο” χρώμα στις δέκα καλύτερες φάσεις της 28ης αγωνιστικής, καθώς ο Σακίλ ΜακΚίσικ τοποθετήθηκε στην 10η θέση μετά το κάρφωμα που έκανε, από ασίστ του Λούκα Βιλντόζα.

Την δεύτερη θέση καταλαμβάνει ακόμα ένα highlight από το “Ο.Α.Κ.Α.”, όταν Μάριο Χεζόνια έκοψε από τρίποντο, καρφώνοντας ανάποδα στο “πράσινο” καλάθι. Αξίζει να αναφερθεί και το όνομα του Γκαμπριέλε Προτσίντα, ο οποίος κατέλαβε δύο θέσεις (6η και 4η) λόγω των εμφατικών καρφωμάτων κόντρα στην Μπαρτσελόνα.//ΝΓ.

Δείτε το βίντεο:

Fresh Top 10 coming your way! 👀



We have the GOATMENTAOR aka @NBABeau on the mic! 🗣️🔥



‘Top Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/6KC1ri3gcU