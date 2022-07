Νέο… άλμα από το Γιούροκαπ στην Ευρωλίγκα (video)

Η Μονακό υπέγραψε παίκτη και από τη δεύτερη διοργάνωση της Euroleague, με τον Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ να επιβραβεύεται για την εξαιρετική σεζόν με την Ουλμ του Γιάκα Λάκοβιτς και να υπογράφει συμφωνία ενός έτους με οψιόν ανανέωσης.

Απέμενε μόνο η ανακοίνωση για τη συμφωνία των δύο πλευρών, καθώς από τον Ιούνιο είχε διαρρεύσει και το όνομα του 28χρονου φόργουορντ, ο οποίος είναι αθλητικός και μπορεί να δώσει λύσεις στο “3” και στο “4”. Στις δηλώσεις του δεν έκρυψε την ανυπομονησία και τη χαρά του για τη μεταγραφή σε έναν σύλλογο που θα βρει παίκτες, τους οποίους γνωρίζει.

Για παράδειγμα, ο Τζόρνταν Λόιντ είναι συμπατριώτης από την Τζώρτζια, ενώ είχε κοινή πορεία για σύντομο χρονικό διάστημα με τον Έλι Οκόμπο στους Μαϊάμι Χιτ. Επιπρόσθετα, δεν έκρυψε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του είναι η επιστροφή στο ΝΒΑ. Πάντως, ως ρούκι στο Eurocup, μέτρησε 16.2 πόντους (55.8% διπ, 41.9% τριπ), 7.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 19.8 βαθμούς στην αξιολόγηση, μαρτυρώντας ότι ήταν έτοιμος για το μεγάλο βήμα.

Η ανακοίνωση της Μονακό, το βίντεο της Ευρωλίγκας και το ποστ του παίκτη:

✍️ 𝐉𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦𝐠𝐚𝐦𝐞 s’engage pour une saison, plus une en option, avec l’AS Monaco Basket 🇲🇨 Ce poste 3/4 polyvalent vient renforcer la #RocaTeam avec ses qualités athlétiques et son tir 👀

Check out the newest @ASMonaco_Basket addition @JaronBgame‘s numbers in the previous @EuroCup season👇 https://t.co/z3GclG8qCL

