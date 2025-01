MVP της 23ης αγωνιστικής ο Έντουαρντς

Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του Γκόρντον Χέρμπερτ, στο νικηφόρο πέρασμα της από το Βερολίνο (99-84), σε μια εμφάνιση που σημείωσε προσωπικό ρεκόρ. Ο Αμερικανός άσος της γερμανικής ομάδας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (οι περισσότεροι που έχει σκοράρει στην Euroleague) σουτάροντας με 50% εντός πεδιάς, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, σε 34 λεπτά, συλλέγοντας 34 μονάδες στο σύστημα αξιόλογησης.

Ο 27χρονος γκαρντ συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, την καλύτερη του όσο βρίσκεται στην Γηραιά ήπειρο, αφού είναι στην 3η θέση των καλύτερων σκόρερς την φετινή σεζόν, πίσω από τους Ναν και Βεζένκοφ, μετρώντας 19.5 πόντους κατά μέσο όρο.

Η Μπάγερν Μονάχου μετά την νίκη της Παρασκευής (24/1) ανέβηκε στις 13 νίκες (13-10) και στην 9η θέση, συνεχίζοντας την… μάχη για την είσοδο της στα Playoff της διοργάνωσης.

FC Bayern Munich’s Carsen Edwards secures Round 23 MVP honors with a round-high 34 PIR and a career high 34 points 🔥



