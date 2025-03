Mε Ναν και Οσμάν οι 10 καλύτερες ασίστ του Φεβρουαρίου

Για ακόμα ένα μήνα, η Euroleague δημοσίευσε τις δέκα καλύτερες πάσες που οδήγησαν σε καλάθι, σε ένα βίντεο απολύτως “χορταστικό” από θέαμα. Μάλιστα, στην εν λόγω λίστα, εντοπίζονται δύο ασίστ οι οποίες προέρχονται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Πιο συγκεκριμένα, στην 8η θέση εντοπίζεται η σκαστή πάσα του Τσέντι Όσμαν στον Λορέντζο Μπράουν στον αιφνιδιασμό, στην πρόσφατη αναμέτρηση του “τριφυλλιού” με την Βιλερμπάν. Στη συνέχεια του βίντεο και στην 3η θέση είναι η άκρως εντυπωσιακή ασίστ του Κέντρικ Ναν στον Ντίνο Μήτογλου, πιάνοντας εξ’ απήνης όλη την άμυνα της Φενέρμπαχτσε.

Στην δεύτερη πάσα είναι η άλει-ουπ πάσα του Μάικ Τζέιμς στον Πετρ Κορνελί, ενώ στην κορυφή της λίστας είναι η εντυπωσιακή ασίστ του Τρέβιον Γουίλιαμς με γυρισμένη πλάτη, η οποία οδήγησε στο τρίποντο του Ντι Μπαρτολομέο.

Δείτε το βίντεο:

Last month had some crazy dimes 💰



Check out the TOP 10 Assists From February!



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/QZr4hod8lr