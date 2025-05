H διοργανώτρια αρχή στην ανάρτησή της για την πρόκριση του Ολυμπιακού έγραψε:

«Τα λέμε στο Αμπού Ντάμπι».

Olympiacos is going to the Final Four🎟️



See you in Abu Dhabi I #F4GLORY pic.twitter.com/3oU7zifepq