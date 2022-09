Τσιτσιπάς για Εθνική: «Θα το πάρουμε παιδιά, ψηλά το κεφάλι» (ΦΩΤΟ)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θέλησε να δείξει την στήριξη και την αισιοδοξία του για την “Επίσημη Αγαπημένη” τονίζοντας πως άπαντες στο στρατόπεδο της “γαλανόλευκης” πρέπει να έχουν ψηλά το κεφάλι, αφού αργά ή γρήγορα θα πάρουν αυτό που αξίζουν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε ένα βίντεο όπου ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει ξεσπάσει σε κλάματα και έγραψε: “Θα το πάρουμε παιδιά. Ψηλά το κεφάλι. Πίστη στην καρδιά. Υπερηφάνεια”, ενώ χρησιμοποίησε το hashtag #NoRetreatNoSurrender (=όχι οπισθοχώρηση, όχι παράδοση).

Δείτε την ανάρτηση του:

We are going to get it boys! Chin up. Faith in the heart. Moving on proud and tall. #NoRetreatNoSurrender 🇬🇷 https://t.co/RxfeFbNtq2

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 13, 2022