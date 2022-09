“Καταιγιστική” Ισπανία στην πρεμιέρα (video)

Η “Φούρια Ρόχα” ήταν ασταμάτητη στο παιχνίδι που εκκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ διαλύοντας την Βουλγαρία με 114-87.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε την ιδανική πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ, με την Βουλγαρία να μη μπορεί σε κανένα σημείο να της προβάλει αντίσταση. Η Ισπανία μπήκε από την αρχή του αγώνα δυνατά παίρνοντας και διψήφια διαφορά πριν λήξει η πρώτη περίοδος, την οποία διατήρησε και αύξησε κατά πολύ.

Κορυφαίοι για την Ισπανία, που κυριάρχησε σε εύστοχα σουτ, ριμπάουντ (39-32), ασίστ (27-22) και λάθη (9-13), ήταν οι Λορέντζο Μπράουν (17π./5α.) και Γουίλι Ερνανγκόμεθ (16π./6ρ./4α.), ενώ από τη Βουλγαρία διασώθηκε και ξεχώρισε ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης Σάσα Βεζένκοφ. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού τελείωσε την αναμέτρηση με double-double (26π./11ρ.).

Ο αγώνας:

Η Ισπανία ξεκίνησε με ορμή την αναμέτρηση εκμεταλλευόμενη τους εύκολους πόντους σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα αιφνιδιασμό, καθώς και τα πολύ καλά ποσοστά της στο τρίποντο και προηγήθηκε με 15-9 μόλις στα μισά της περιόδου. Μάλιστα μετά το time-out της Βουλγαρίας η διαφορά πήγε στους 11 (20-9). Η Βουλγαρία προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά, κυρίως με ενέργειες του Βεζένκοφ, με την Ισπανία όμως να διατηρεί τα υψηλά ποσοστά της και να σκοράρει 28 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ισπανοί συνέχιζαν να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια, με την Βουλγαρία να προσπαθεί να απειλήσει κοντά στη ρακέτα των “Φούριας Ρόχας” αλλά να δυσκολεύεται να εκτελέσει. Οι διαφορά έφτασε τους 17 πόντους με τις βολές του Γουίλι Ερνανγκόμεζ στο 17′. Στον ίδιο ρυθμό συνέχισαν οι Ισπανοί για να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο +22 για το 57-35, με buzzer-beater του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

🚨 BO CRUZ ALERT 🚨

Juancho Hernangomez puts the exclamation mark to end the half in Tbilisi 🎯#EuroBasket x #BringTheNoise

📺 https://t.co/XA74Vlj3Yw pic.twitter.com/xKaO99Z8dl

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 1, 2022