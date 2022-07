Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Γκριγκόνις

Με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το “τριφύλλι” γνωστοποίησε την απόκτηση του Λιθουανού γκαρντ, ενισχύοντας το ρόστερ εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά τις μεταγραφές των Πάρις Λι και Γιώργο Καλαϊτζάκη, ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ακόμη έναν παίκτη στο έμψυχο δυναμικό του, με την απόκτηση του Μάριους Γκριγκόνις. Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για τα δύο επόμενα έτη. Ο 28χρονος, πάντως, δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη στο “πράσινο” ρόστερ μιας και αναμένονται τουλάχιστον τέσσερις κινήσεις ακόμα.

Η ανακοίνωση:

It's official 🖋

Welcome to the family, Marius Grigonis! ☘#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/2rrU92G1N8

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 14, 2022