Ελεύθερος ο Ρόουζ

Η ομάδα της Νέας Υόρκης δεν έχει σκοπό να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον πολύπειρο Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι Νιού Γιόρκ Νικς σχεδιάζουν το ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ, έχοντας εκπληρώσει φέτος το στόχο της εισόδου τους στα πλέι οφ και θέτοντας νέους στόχους.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Νέας Υόρκης, όπως όλα δείχνουν, δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Ντέρικ Ρόουζ. Ο πολύπειρος γκαρντ θα γίνει unrestricted free agent, καθώς οι Νικς δεν έχουν σκοπό να του ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Ο 35χρονος άσος φέτος ταλαιπωρήθηκε ξανά από τραυματισμό, αυτή τη φορά στον αστράγαλο, ωστόσο μέτρησε 5.6 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο στα 13 παιχνίδια που είχε συμμετοχή.//Γ.

Breaking: The Knicks are not picking up Derrick Rose’s $15.6 million team option for next season, according to multiple reports on Saturday. He will now be a free agent. pic.twitter.com/NMngf0QvGm

— ESPN (@espn) June 24, 2023