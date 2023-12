Εκνευρισμένος ο Ποτσέκο μετά την ήττα της Βιλερμπάν (video)

Σαφώς νευριασμένος και αναστατωμένος ήταν ο προπονητής των Γάλλων μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό.

Με τον Κώστα Σλούκα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση κυρίως στο θέμα της δημιουργίας, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβληθεί με 89-81 στην “LDLC Arena” για την 14η “στροφή” της Euroleague. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σλούκας έκανε και ρεκόρ καριέρας στις ασίστ, μοιράζοντας 12.

Mετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο τεχνικός της Βιλερμπάν, Τζιανμάρκο Ποτσέκο, όταν κλήθηκε να μιλήσει στο flash interview, αποχώρησε εκνευρισμένος, τονίζοντας πως: «Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε; Δεν υπάρχει κάτι να πούμε».//Γ.

Gianmarco Pozzecco: "What are we talking about? There is nothing to talk about." 🗣️ pic.twitter.com/IXCuFqbMp9

— BasketNews (@BasketNews_com) December 14, 2023