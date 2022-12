Έγραψε ιστορία ο… 4000αρης Ντε Κολό

Ο Γάλλος γκαρντ αποδεικνύει πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της Euroleague, καθώς έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία της που φτάνει το “φράγμα” των 4.000 πόντων.

Ο Νάντο Ντε Κολό συνεχίζει να γράφει ιστορία στον κόσμο της Euroleague. Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που έφτασε το milestone των 4.000 πόντων.

Ο Ντε Κολό έφτασε σήμερα (15/12) κόντρα στον Ολυμπιακό σε αυτό το σπουδαίο κατόρθωμα, καθώς τελείωσε το ματς με 13 πόντους. Πλέον, ο Γάλλος γκαρντ της Βιλερμπάν “κυνηγάει” δυο “θρύλους” της Euroleague. Ο λόγος για τον Βασίλη Σπανούλη που έκλεισε την καριέρα του με 4.455 πόντους και τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος μέτρησε 4.152 πόντους αντίστοιχα. //

New milestone for @NandoDeColo ✨

He has reached 4000 points in EuroLeague tonight👏

De Colo is currently 3rd in All-Time scoring leaders! pic.twitter.com/atyjSppOHx

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 15, 2022