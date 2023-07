Δύσκολα στο Παγκόσμιο οι Γιόκιτς και Μίτσιτς!

Η Εθνική Σερβίας μπορεί να μην έχει ανακοινώσει ακόμη την προεπιλογή της για το επερχόμενο Mundobasket 2023, ωστόσο οι πιθανότητες συμμετοχής των δυο αστέρων της μειώνονται.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την προεπιλογή του για το Munbobasket 2023, όμως η Σερβία όπως όλα δείχνουν, θα αγωνιστεί χωρίς κάποια τρανταχτά ονόματα στο ρόστερ της.

Συγκεκριμένα, οι Νίκολα Γιόκιτς και τον Βασίλιε Μίτσιτς δύσκολα θα δώσουν το “παρών” φέτος για τους “πλάβι” στο Παγκόσμιο που διεξάγεται σε Ιαπωνία, Φιλιππίνες και Ινδονησία, καθώς ο “Joker” έχει καταπονεθεί αρκετά φέτος μετά την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ, ενώ ο πρώην MVP της Euroleague θέλει να προετοιμαστεί κατάλληλα για την rookie season στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει η επίσημη ενημέρωση για το ρόστερ που θα έχουν οι Σέρβοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ υπενθυμίζεται πως θα απουσιάζει ο Νίκολα Κάλινιτς, ο οποίος επικαλέστηκε την ανάγκη για ξεκούραση το φετινό καλοκαίρι.//Γ.

Serbia faces roster uncertainty ahead of FIBA World Cup 2023, with questions surrounding Nikola Jokic and Vasilije Micic 😳 pic.twitter.com/2WkAUXylOM

— BasketNews (@BasketNews_com) July 23, 2023