Χάκετ ο κορυφαίος Ιταλός σκόρερ στην ιστορία της Ευρώπης

Ο 36χρονος Ιταλοαμερικανός άφησε το στίγμα του για τα καλά στην Euroleague, αφού ξεπέρασε κάθε άλλον συμπατριώτη του από την γείτονα χώρα και είναι και με την βούλα ο κορυφαίος του τόπου του!

Ο Ντάνιελ Χάκετ έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην υψηλότερη θέση της λίστας των Ιταλών παικτών ως προς το σκοράρισμα. Μάλιστα, στην χθεσινή νίκη της Βίρτους Μπολόνια, κόντρα στην Μονακό (83-59), ο διεθνής γκαρντ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 8 πόντους, ξεπερνώντας έτσι το φράγμα των 2.283!

Έτσι, ξεπέρασε τον Λουίτζι Ντατόμε, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή της σχετικής κατάταξης με 2.278 πόντους. Ωστόσο, ο άλλοτε περιφερειακός του Ολυμπιακού έχει και άλλα παράσημα παραγωγικότητας από τις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Μπορεί με την φανέλα της Βίρτους να έχει συνολικά 219 πόντους, αλλά είναι μακράν ο καλύτερος σκόρερ της ΤΣΣΚΑ (862). Με την Ολίμπια Μιλάνο μετράει 425 και με την Σιένα 279, ενώ με τους “ερυθρόλευκους”, στο πέρασμά του από το 2015 έως το 2017, έχει σκοράρει 249.

Κατά μέσο όρο, ο Ντάνιελ Χάκετ έχει 8.2 πόντους στην Euroleague, σε 277 εμφανίσεις.//ΓΚ.

