Παπαθεοδώρου: «Τέτοιες νίκες μεγαλώνουν τον οργανισμό και το brand name του Προμηθέα στην Ευρώπη»

Οι δηλώσεις του Ηλία Παπαθεοδώρου:

Για τη νίκη επί της Νίμπουρκ: «Ήταν ένα ματς “do or die”, με βάση το ότι έπρεπε να κερδίσουμε μια ομάδα που ήταν στο 5-0 και είναι η μεγάλη έκπληξη του BCL. Δεν ήταν μαζί μας οι πιθανότητες γιατί ήρθαμε στην Τσεχία χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες, τον Ουόκερ και τον Ιγούντου, που είναι κομβικοί για το παιχνίδι μας. Ήμασταν μόλις 10 αθλητές, με δύο παιδιά απ’ την ακαδημία μας, τον Πρέκα που ξεκίνησε βασικός και τον Λάγιο, οι οποίοι βοήθησαν στα λεπτά που χρησιμοποιήθηκαν. Έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια όλα τα παιδιά, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασιστικοί, εκτελέσαμε σωστά και στην επίθεση και στην άμυνά μας και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη, που μας οδηγεί στα play-in και μας κρατάει “ζωντανούς” στον θεσμό του BCL».

Για τον βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού: «Ήταν μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας το αγώνα, αλλά η ανταπόκριση και η συνέπεια και η διάθεση που έδειξαν τα παιδιά ήταν πολύ μεγάλη απ’ την αρχή. Αυτή η νίκη είναι για εμάς πολύ ξεχωριστή, γιατί με τα αποτελέσματα που είχαμε και με τις ατυχίες στην αρχή της χρονιάς, που συνεχίζουν ακόμα, είχε δυσκολέψει πάρα πολύ το έργο μας. Δείξαμε χαρακτήρα, προσωπικότητα και αυτή η νίκη χαρακτηρίζει τον οργανισμό του Προμηθέα, μας μεγαλώνει σαν οργανισμό και μας δίνει μια άλλη διάσταση».

Για το αν έπαιξε ρόλο το αποτέλεσμα η νίκη τους στο Περιστέρι: «Σίγουρα η ψυχολογία μετράει πάντα. Όταν κάνεις μια νίκη εκτός έδρας, απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλό μπάσκετ και έχει κάνει καλά αποτελέσματα, σίγουρα η ψυχολογία είναι καλύτερη. Ήταν τελείως ξεχωριστό το ένα ματς με το άλλο, για ξεχωριστό θεσμό. Μιλάμε για ένα ματς “do or die”, που πολλά πράγματα, στο μυαλό ειδικά, διαφέρουν. Για εμάς το σημαντικό, πέρα απ’ την πρόκριση στα play-in, είναι ότι κρατάμε τον οργανισμό του Προμηθέα στην Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο. Ο Προμηθέας του χρόνου θα “κλείσει” 10 χρόνια στην 1η κατηγορία του ελληνικού μπάκσετ, είναι η πρώτη επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα με διαφορά απ’ τη δεύτερη, κάθε χρόνο σχεδόν διακρίνεται στην Ευρώπη και όλες αυτές οι επιτυχίες και οι νίκες χαρακτήρα μεγαλώνουν και το brand name της ομάδας. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ και στο BCL και έχει μια φανέλα που μετράει. Μέτρησε και χθες (17/12) πάρα πολύ. Ο Προμηθέας “χτίζει” τώρα το δικό του brand name και κάθε τέτοια νίκη είναι ένα μικρό “λιθαράκι” στο να μεγαλώνει ο οργανισμός και να γίνεται πιο αναγνωρίσιμος και στην Ευρώπη».

Για τη συμμετοχή των νεαρών παιδιών σε ένα παιχνίδι τόσο κομβικό: «Το πρόγραμμα “ΝΟΥΣ” έχει δημιουργηθεί εδώ και κάποια χρόνια και για να βγει αποτέλεσμα χρειάζεται μια διαδικασία. Επειδή υπάρχει μια συνέχεια και μια εμπιστοσύνη, είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι χθες ξεκίνησε στην πεντάδα, σε ματς “do or die”, ο Γρηγόρης Πρέκας, ένα παιδί στα 18 του χρόνια με λίγες συμμετοχές στην ανδρική ομάδα. Φυσικά και το ότι συνέχισε στο 1ο ημίχρονο ο Άγγελος Λάγιος που προέρχεται απ’ τις ακαδημίες και εννοείται ο Νάσος Μπαζίνας, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανδρικής μας ομάδας από πέρυσι και είχε κομβικό ρόλο και στο χθεσινό ματς. Τελείωσε το ματς στην πεντάδα και αυτός και ο Καραγιαννίδης, Έλληνες παίκτες, 20-21 ετών, που παίζουν σε υψηλό επίπεδο, χρησιμοποιούνται σε χρόνους που απαιτούν να κάνεις πράγματα και σε παιχνίδια μεγάλης κρισιμότητας. Όταν με αυτούς τους παίκτες καταφέρνεις να πετυχαίνεις στόχους και πράγματα, είναι ακόμη πιο “γλυκό’, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους του συλλόγου που έχουν επενδύσει χρόνο και χρήμα. Είναι η μεγαλύτερη χαρά γι’ αυτούς. Με όλο αυτό, ταυτόχρονα, δίνεις το όραμα στα παιδιά που έρχονται από πίσω ότι μπορούν, μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, να εξελιχθούν και ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός γι’ αυτούς, αρκεί να παλέψουν και να προσπαθήσουν. Υπάρχουν κάποιες αρχές και αξίες που τις υποστηρίζει ο οργανισμός και όταν βλέπουμε παιδιά που μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν, τα επιβραβεύουμε με τον συγκεκριμένο τρόπο, που είναι ο σημαντικότερος απ’ όλους».

Για τη συνέχεια: «Πρέπει να δούμε τον αντίπαλό μας στα play-in και να προετοιμαστούμε. Έχουμε ακόμα χρόνο για τα παιχνίδια. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Για τα προβλήματα απουσιών απ’ την αρχή της σεζόν και την απουσία των Ουόκερ-Ιγούντου: «Είναι πολύ σημαντική η απουσία του Ουόκερ. Σε συνδυασμό και με την απουσία του Ιγούντου είναι κομβικό το κομμάτι αυτό. Υπάρχει εμπιστοσύνη στα υπόλοιπα παιδιά, προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά εκ των έσω, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες σε παίκτες χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Πρέπει να προχωράς μπροστά παρ’ όλα τα προβλήματα που έχεις, να μην ψάχνεις για δικαιολογίες και οι υπόλοιποι παίκτες να “αρπάζουν” τις ευκαιρίες που τους δίνονται. Είχαμε αρκετά προβλήματα μες στη χρονιά, αλλά τα έχουμε αντιπαρέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό και προχωράμε. Έχει “χτιστεί” μια σχέση εμπιστοσύνης, υπάρχει μια ειλικρίνεια μεταξύ μας και είμαστε σε καλό επίπεδο επικοινωνίας και επαφής με τους παίκτες, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και εμφανίσεις απ’ όλα τα παιδιά».

Για τη φετινή Greek Basketball League: «Είναι απαιτητικό και ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο αρκετές ομάδες, οπότε κάθε αγωνιστική έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η 3η ομάδα, που είμαστε εμείς, με την 9η έχει δύο νίκες διαφορά. Αυτός ο συσχετισμός μπορεί να αλλάξει μέσα σε 2-3 βδομάδες. Απαιτείται εγρήγορση, είναι υψηλός ο ανταγωνισμός, μεγάλο το κίνητρο που υπάρχει. Προσπαθούμε να βάλουμε “και τα δύο καρπούζια σε μία μασχάλη”».//ΓΡ