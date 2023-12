Με Τίλμαν και Σμιθ η κορυφαία πεντάδα του Νοεμβρίου στο BCL

Οι παίκτες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ βραβεύτηκαν από την διοργάνωση της FIBA ως δυο από τους πέντε κορυφαίους του προηγούμενου μήνα.

Ο Τζάστιν Τίλμαν και ο Κένταλ Σμιθ βραβεύτηκαν από το BCL, καθώς μπήκαν στην κορυφαία πεντάδα για τον μήνα Νοέμβριο. Οι παίκτες των δυο “δικεφάλων” πρωταγωνίστησαν με τις ομάδες τους, με τον Τίλμαν να έχει 16 πόντους και εννέα ριμπάουντ στην αναμέτρηση με την Στσέτσιν, ενώ ο παίκτης του ΠΑΟΚ είχε 16 και 13 πόντους σε δυο αγώνες αντίστοιχα.

Την πεντάδα κλείνουν οι Μαρθελίνιο Χουέρτας της Τενερίφη, ο Ντάβιντ Χόλστον της Ντιζόν και ο Λέβι Ράντολφ της Χάποελ Ιερουσαλήμ.//ΓΡ.

There were plenty of standouts in the #BasketballCL during November, with five players ultimately making the 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡! ⭐

