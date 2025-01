Sold Out το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του κόντρα στην ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το σερί των νικηφόρων αποτελεσμάτων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αντίπαλος του ο Ολυμπιακός. Το “τριφύλλι” ανακοίνωσε στον κόσμο του πως τα εισιτήρια για το ματς κόντρα στους “ερυθρόλευκους” θα είναι sold out, μαζί εξαντλήθηκαν και οι θέσεις στο VIP Lounge για τους εκτός έδρας αγώνες με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια.//NK.

3 SOLD OUT ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ!🔥☘️



Το εντός έδρας ντέρμπι της GBL με τον Ολυμπιακό, καθώς και τα δύο away games της Euroleague στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια, έγιναν όλα sold out μέσα σε μόλις τρεις ημέρες! 💪



Η αγάπη και η αφοσίωσή σας δε σταματά να μας… pic.twitter.com/7NJh4WiM5r