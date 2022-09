Ανακοίνωσε Μίσκοβιτς στην Πάτρα ο… Ραζνάτοβιτς

Παίκτης του Απόλλωνα πρέπει να θεωρείται ο 23χρονος Σέρβος που έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και στις δυο θέσεις των φόργουορντ. Αν επισημοποιηθεί, θα είναι ο έβδομος ξένος που θα έχει υπογράψει ο σύλλογος βάσει των επίσημων συμφωνιών ως τώρα (σ.σ. Τζόουνς, Σίλα, Ντέιβις Jr., Φράιντεϊ, Γκρίφιν, Κάλχουν).

Ο Νίκολα Μίσκοβιτς είναι ένα… προϊόν της Μέγκα Μπάσκετ και του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, του γνωστού ατζέντη και ιδιοκτήτη της ομάδας που ανακοίνωσε τον 23χρονο φόργουορντ στον Απόλλωνα Πάτρας μέσω του Twitter, όπως το συνηθίζει άλλωστε. Ο ύψος 2.09μ. Σέρβος άνηκε στη Μέγκα από το 2017, δόθηκε δανεικός στην Μπέοβακ το 2018, πέρασε για λίγο από την πολωνική Γκντίνια το 2021 και από πέρσι άνηκε στο δυναμικό της Ποντγκόριτσα (8.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ σε 19.5 λεπτά κατά μέσο όρο στην Αδριατική λίγκα). Είχε δοκιμαστεί, ακόμα, από τους Ντιτρόιτ Πίστονς το 2019, ενώ το 2017 οδήγησε την U18 της Σερβίας στο χρυσό μετάλλιο με 23 πόντους στον τελικό απέναντι στην Ισπανία.

Nikola Miskovic from Serbia says his draft workout experience has been awesome and feels his shooting and playmaking can translate to the NBA pic.twitter.com/i5VUvvgp3a

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) June 10, 2019