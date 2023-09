Αυξάνονται οι… ενδιαφερόμενοι για Χόλιντεϊ

Με τον 33χρονο γκαρντ να αποχωρεί από τους Μπακς για τους Μπλέιζερς και το ενδεχόμενο να μείνει στο Πόρτλαντ να είναι σχεδόν απίθανο, ο Αμερικανός άλλοτε πρωταθλητής με τα “ελάφια” θα αναγκαστεί να βρει αλλού την… αγωνιστική του στέγη.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ συμπεριλήφθηκε στο πακέτο ανταλλαγής του Μιλγουόκι, με στόχο να τον πάρουν από τους Μπλέιζερς. Ωστόσο, αν και ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο έβγαλε εισιτήρια για το Πόρτλαντ, φαίνεται να μην είναι γραφτό να… στεριώσει εκεί.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε πως οι φανέλες των Χιτ ή των 76ερς είναι οι πιο πιθανές για να φορέσει ο Χόλιντεϊ, αφού οι περιφέρεια της ομάδας του Μπίλαπς είναι ιδιαίτερα… προικισμένοι. Για την ακρίβεια, με τους Χέντερσον και Σάιμονς δεν υπάρχει χώρος για τον 33χρονο, ενώ οι Χιτ, που φάνταζαν πιο ελκυστικός προορισμός για τον ίδιο, θα χτίσουν μαζί του τριπλέτα… φωτιά στην άμυνα. Εάν η ομάδα του Σποέλστρα προσθέσει τον Τζρου Χόλιντεϊ στο δυναμικό της, τότε σε συνδυασμό με τους Μπάτλερ και Αντεμπάγιο θα είναι αμυντικό… χάρμα οφθαλμών.

Ωστόσο, οι “μνηστήρες” δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ, προστίθενται ακόμη δύο πιθανοί προορισμοί για τον περιφερειακό αμυντικό. Ο λόγος για τους Κλίπερς και τους Νικς, οι οποίοι μπάινουν δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησης του 33χρονου περιφερειακού.//ΓΚ

Brian Windhorst's short list on which teams may make a move on Jrue Holiday:

Celtics

Knicks

Heat

Clipperspic.twitter.com/FmgXJUJPbh

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 28, 2023